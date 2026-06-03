El Real Madrid transita semanas de cambios drásticos en su estructura deportiva de cara a la temporada 2026/2027. La llegada de José Mourinho como nuevo entrenador del conjunto merengue ha sacudido los cimientos del Santiago Bernabéu. El estratega portugués ya trabaja en la planificación del plantel junto al presidente Florentino Pérez y ha dejado claro que ejecutará una profunda renovación en el vestuario desde su llegada. El argentino Franco Mastantuono no seguirá.

La lista negra del portugués

En las últimas horas, el director técnico luso notificó formalmente a la directiva la nómina de futbolistas con los que no desea contar para el año entrante. La determinación de prescindir de varios nombres importantes responde directamente a la reestructuración táctica que pretende implementar en su segundo ciclo al mando de la Casa Blanca.

La decisión ha causado sorpresa debido a la jerarquía de los jugadores afectados. Mourinho informó que no quiere en su plantilla a figuras de peso internacional como el atacante brasileño Rodrygo Goes y el mediocampista francés Eduardo Camavinga.

Sin embargo, la noticia que más resuena en el ámbito local es que el joven talento argentino Franco Mastantuono tampoco formará parte de su proyecto deportivo. A estas bajas de renombre se suman las salidas de los defensores Fran García y Raúl Asencio, junto con el mediocampista Dani Ceballos, quienes deberán buscar un nuevo destino futbolístico en el próximo mercado de pases europeo.

Un mercado de pases clave

La mesa chica liderada por Florentino Pérez ya trabaja en las exigencias del nuevo cuerpo técnico, buscando perfiles que se adapten al estilo característico del luso, enfocado en la disciplina táctica y el despliegue físico.

La salida de estos seis futbolistas liberará una masa salarial considerable, otorgando a la dirigencia un margen de maniobra amplio para el período de transferencias. Los agentes de los jugadores implicados ya fueron comunicados de la postura del club para que inicien las gestiones con posibles compradores en el continente. El receso europeo será clave para definir el destino de los descartados y los nombres de los reemplazantes que vestirán la camiseta blanca en la próxima temporada.