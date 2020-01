Joven de La Plata denunció que su ex novio la golpeó brutalmente y la amenazó de muerte

Una joven de 25 años de La Plata denunció haber sido salvajemente golpeada por su ex novio, quien además la amenazó con pegarle un tiro y matar a su familia, informaron hoy fuentes de la investigación y señalaron que la justicia ordenó una restricción de acercamiento al muchacho.



Tras el ataque, la mujer, cuyas iniciales son ML, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la capital bonaerense, donde contó que había terminado una relación hace dos meses con el hombre, que es un año mayor que ella y con el que salió unos cinco meses.



La joven apuntó que desde entonces, el agresor le insistió para volver y ella se negó, y detalló que el sábado a la noche el hombre la atacó en la puerta de su casa de Tolosa mientras ella conversaba con un amigo.



La joven relató a la policía que en ese momento apareció su ex novio y le pegó una trompada a su amigo y luego le dio distintos golpes a ella en la cara, lo que le provocó una pequeña fractura en el pómulo y derrames en ambos ojos.



De acuerdo a la mujer, horas después el agresor le envió una serie de mensajes por WhatsApp en los que le decía: “Agradece que no te pegué un tiro” y “Voy a matar a tu familia”.



El juzgado de familia número 3 dispuso una orden restricción para el violento, que vive a 150 metros de su domicilio.