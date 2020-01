Joven rociada con alcohol y quemada dijo que su ex pareja "siempre la amenazaba" con matarla

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una joven madre de dos menores que sufrió quemaduras en su cuerpo tras ser rociada con alcohol y prendida fuego por su ex novio en la ciudad de Córdoba, aseguró hoy que el hombre, que quedó detenido, "siempre amenazaba" con matarla y la sometía a golpizas aunque se cuidaba de no dejarle “moretones" en el cuerpo.



Se trata de Naomi (20), quien esta tarde fue dada de alta luego de haber permanecido internada en el Instituto del Quemado de Córdoba a raíz de quemaduras de segundo grado en la mitad del cuerpo del lado izquierdo.



En declaraciones al Canal 12 de Córdoba y Todo Noticias, la joven relató que el ataque de su ex pareja ocurrió el último miércoles en su propia casa del barrio Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba, y que todo se originó porque el hombre se negaba a aceptar que la relación se había terminado.



La mujer, quien denunció el hecho ante la Unidad Judicial 10 de la capital provincial, detalló que se habían separado hacía cuatro meses, tras cinco años en pareja y dos hijos de 1 y 4 años en común, porque él ejercía violencia de género sobre ella "tanto física como verbal".



De acuerdo a su relato, el hombre la “golpeaba” la mayoría de las veces cuando estaban solos, aunque también lo hacía "frente de los nenes".



"Quería que volviéramos. Me celaba todo el tiempo. Siempre amenazaba con matarme", añadió Naomí en declaraciones a ese canal de la televisión cordobesa.



Además, confesó que siempre le pegaba en partes del cuerpo donde no le dejaba moretones: en la cabeza y en la zona de los riñones. Nunca me dejó marcas. Pero siempre me quedaba doliendo", relató.



Asimismo, dijo que la primera vez que lo denunció fue cuando le pegó una trompada en la cabeza, tras lo cual se dirigió a la policía y pidió la exclusión de hogar y una orden de restricción, pero "jamás" fue notificado.



“Todo continuó con normalidad, como si nada hubiera pasado”, afirmó la joven y agregó que el último episodio ocurrió este miércoles, cuando el joven fue a buscar a los hijos de ambos a la casa de Villa Boedo y, tras una discusión, la roció con alcohol y la prendió fuego, tras lo cual escapó del lugar.



“Para mí, ya lo tenía planeado porque volvió con la botella de alcohol. Me quería abrazar pero yo me corrí. Su intención era quemarme desde la cabeza. Yo corrí y él me agarró del pelo que se me quemó”, relató.



Según Naomi, el fuego “agarró rápido” su pelo y el “costado izquierdo del cuerpo”, por lo que corrió “hasta la canilla” y se apagó ella sola, “hasta que vino un chico de enfrente con botellas con agua fría”.



"Yo tenía el pelo largo y eso me salvó de que no me quemara la cara", relató Naomi y agregó: “Pensé que me moría cuando me empecé a quemar. Pensaba en mis hijos, en el dolor de ese instante, en las chicas que mueren quemadas, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza”.



Tras apagar las llamas, víctima fue trasladada por el vecino que la auxilió hasta un centro asistencial donde recibió las primeras curaciones antes de ser derivada al Instituto del Quemado.



Por su parte, su ex pareja quedó acusado de "tentativa de homicidio".



“Estoy dolorida, pero bien, saliendo adelante. Ahora quiero empezar una nueva vida con mis hijos, tranquila y que él no salga, que se quede (detenido) todo el tiempo que sea necesario”, sostuvo.



Respecto a sus hijos, la víctima contó que están con ella, en su casa, “bien”, aunque “el nene hace muchas preguntas” y a la bebé no le puede dar el pecho “alzar ni cambiar” por las secuelas de las lesiones que aun sufre.