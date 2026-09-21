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Jóvenes, amigos y familias: las mejores fotos del Festi Joven 2026
POR REDACCIÓN
El Parque de Mayo se convirtió este lunes 21 de septiembre en el punto de encuentro de miles de jóvenes y familias que llegaron para disfrutar del Festi Joven 2026. Música en vivo, baile, mates, picnic y actividades recreativas formaron parte de una jornada pensada para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.
DIARIO HUARPE fotografió a amigos y grupos familiares que acompañaron las distintas propuestas y disfrutaron de los artistas que pasaron por los escenarios.