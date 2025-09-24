El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó una conferencia de prensa sobre el caso de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela y aseguró que “cayeron en una trampa de una organización de narcotráfico”. Según precisó, las jóvenes fueron convocadas a una falsa fiesta y asesinadas en una casa del conurbano sur.

Por el brutal hecho hay cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, imputados por homicidio. Alonso explicó que se trata de una “organización trasnacional de narcotráfico que opera en distintos puntos de venta del conurbano bonaerense” y que habría elegido esa vivienda para consumar el crimen.

El hallazgo de los cuerpos se produjo este miércoles a la madrugada, tras un operativo policial que siguió la pista de una camioneta blanca en la que las chicas habían sido vistas por última vez en La Matanza. Los cadáveres de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron encontrados enterrados en una vivienda del barrio Santa Rosa, en Florencio Varela.

La investigación incluyó allanamientos en distintas propiedades de los barrios Santa Rosa y Mayol. En una primera casa se hallaron rastros de sangre y se detuvo a una pareja que habría intentado limpiar la escena. En una segunda vivienda, ubicada en la intersección de las calles Chañar y Río Jáchal, la policía descubrió los cuerpos.

Las familias ya identificaron a las víctimas y se espera que en las próximas horas se realicen las autopsias para determinar la mecánica del crimen.