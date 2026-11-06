Jóvenes del Movimiento Camino de Emaús retomaron las ferias americanas en pleno centro de San Juan, una tradición que lleva más de cinco años. La actividad se realizó el sábado 19 de septiembre, en la Capilla San Clemente, con el objetivo de reunir fondos para el campamento de verano que realizarán en La Falda, Córdoba, a fines de diciembre.

La feria funcionó de 10 a 19, en el espacio ubicado entre las calles Santa Fe y Tucumán. Allí ofrecieron ropa, calzado, artículos de bazar, accesorios y comida, con una amplia variedad de prendas para todas las edades y talles.

Una tradición que volvió después de un año

El Movimiento Camino de Emaús organiza este tipo de encuentros desde hace más de cinco años en distintos espacios del centro sanjuanino. Las primeras tres ediciones se realizaron en la estación San Martín, luego hubo otras cuatro en el estacionamiento de Hugo Espectáculos y la última había sido en 2024, en la Capilla San Clemente.

Después de que en 2025 no pudieron llevar adelante la propuesta, jóvenes de entre 18 y 19 años tomaron la iniciativa de recuperar la actividad. Durante las semanas previas reunieron donaciones de ropa, zapatos y artículos de bazar en buen estado para ponerlos a la venta.

Precios accesibles y variedad de productos

Entre las propuestas hubo prendas con etiqueta y promociones para facilitar las compras. Los precios informados por los organizadores incluyeron remeras desde $5.000, zapatos a $6.000 y camisas y pantalones a $8.000.

La feria también ofreció artículos para distintos gustos y necesidades, con la mayoría de los puestos destinados a indumentaria. El espacio de la capilla es utilizado habitualmente por los integrantes del movimiento para realizar diferentes actividades.

El objetivo: financiar el campamento de verano

Los organizadores explicaron que el dinero recaudado se destinará a un fondo común para abaratar los costos del campamento de verano en La Falda. Entre los gastos que deberán afrontar se encuentran el transporte, la estadía y la comida.

La intención es continuar organizando actividades para reunir fondos y facilitar la participación de los jóvenes en el viaje. Desde el movimiento remarcaron que la propuesta no tiene un beneficio individual, sino que busca sostener una experiencia compartida en comunidad católica.