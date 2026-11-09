Los jóvenes sanjuaninos que no puedan viajar para participar de las actividades por la visita del papa León XIV tendrán la posibilidad de reunirse en la Catedral de San Juan Bautista. La convocatoria propone compartir una noche de oración y encuentro comunitario, con una vigilia prevista para este martes 10 de noviembre y la transmisión de la Santa Misa del miércoles 11.

La actividad comenzará el martes a las 19, mientras que el miércoles a las 9 se transmitirá la celebración religiosa. La invitación busca que quienes permanezcan en la provincia puedan acompañar este momento especial y vivirlo junto a otros jóvenes.

Cómo será el encuentro en la Catedral

La convocatoria también propone algunas indicaciones para que los participantes puedan reconocerse y reunirse como comunidad. Se invitó a llevar alguna prenda blanca y/o naranja, además de identificar la bandera del Movi, que funcionará como punto de referencia dentro del encuentro.

“Cuando lleguen, ¡acérquense donde la vean así podemos encontrarnos todos!”, señala el mensaje difundido por la organización. La propuesta apunta a generar un espacio compartido para quienes desean ser parte de las actividades, aunque no puedan trasladarse a los lugares donde se desarrollará la agenda papal.

Pantallas gigantes para seguir las celebraciones

La iniciativa se suma a la propuesta anunciada por el Arzobispado de San Juan de Cuyo, que confirmó la instalación de dos pantallas gigantes dentro de la Catedral para transmitir las actividades de la visita de León XIV. Los dispositivos estarán ubicados a ambos lados del altar y permitirán seguir la vigilia y la misa previstas para el 10 y 11 de noviembre.

Además de las transmisiones, se organizarán actividades participativas para que los fieles puedan compartir la oración y vivir las celebraciones en comunidad. Desde el Arzobispado señalaron que el objetivo es ofrecer una alternativa para quienes no puedan viajar a Buenos Aires, Córdoba o Luján.