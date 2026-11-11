Jóvenes sanjuaninos vivieron con emoción la vigilia del Papa en la Catedral

Los aplausos, los cantos cristianos y la emoción marcaron la noche de este martes en la Catedral de San Juan. Jóvenes, niños y adultos se reunieron para celebrar la visita del papa León XIV a la Argentina y seguir en pantallas gigantes el encuentro del Pontífice con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

La vigilia reunió a integrantes de movimientos religiosos sanjuaninos, grupos de Confirmación y familias que, pese a la distancia, encontraron una manera de acompañar al Santo Padre. Los abrazos, las oraciones compartidas y las canciones de la previa dieron forma a un ambiente de cercanía que se mantuvo durante la transmisión.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando León XIV pronunció dos frases que resonaron entre los presentes: "Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo" y "No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida". Sus palabras despertaron aplausos y emoción entre quienes seguían el mensaje desde San Juan.

Una noche de cantos, oraciones y emoción

La actividad comenzó a las 19 con una misa dedicada a los jóvenes. Más tarde, desde las 20, las pantallas instaladas dentro del templo permitieron acompañar la vigilia encabezada por el Papa en Buenos Aires.

Antes de la transmisión, los grupos juveniles compartieron canciones cristianas y momentos de oración. Aunque la convocatoria tenía a los jóvenes como protagonistas, también participaron adultos y niños, en una celebración que reunió a distintas generaciones.

Las palabras de León XIV sobre el perdón, la esperanza y la libertad encontraron eco en el público sanjuanino. Para muchos asistentes, escuchar al Papa en comunidad tuvo un significado especial, aun sin poder viajar para verlo personalmente.

La emoción de los jóvenes sanjuaninos por la visita del Papa

La alegría que se vivió dentro de la Catedral también quedó reflejada en los testimonios de los jóvenes.

"Estábamos cantando ahí y sentía como toda la piel de gallina, una emoción re linda por dentro", contó Oriana Morales a DIARIO HUARPE.

La joven aseguró que, si tuviera a León XIV frente a ella, probablemente lloraría de la emoción. También expresó su agradecimiento por la inclusión de los jóvenes, la paz que transmite el Pontífice y el recuerdo permanente del papa Francisco.

Por su parte, Benjamín Andrade describió el orgullo que le produjo la visita.

"El tan solo hecho de que esté en la Argentina ya es demasiado", expresó, y destacó la importancia de compartir el encuentro religioso con sus amigos.

Milagros del Castillo, integrante del equipo de Pastoral de Juventud, también valoró la cercanía del Pontífice con las nuevas generaciones.

"Creo que ha tenido una muy buena llegada a los jóvenes", manifestó, y destacó que sus mensajes motivan a continuar trabajando con las comunidades juveniles.

Otros participantes, entre ellos Milagros y Santiago Espinosa, resaltaron la alegría de saber que integrantes de sus comunidades pudieron viajar para acompañar al Papa. Para ellos, compartir la vigilia en San Juan también fue una forma de sentirse representados en las celebraciones.

Axel Domínguez contó que se acercó porque sintió el llamado a compartir la vigilia y escuchar los mensajes del Pontífice.

"A mí me está hablando mucho a través de él", expresó al explicar cuánto lo habían conmovido sus palabras.

La noche dejó una imagen de unión entre distintas generaciones. Aunque el Papa se encontraba a cientos de kilómetros, los jóvenes sanjuaninos encontraron en la Catedral un lugar para celebrar su llegada, compartir su fe y vivir un momento que describieron como inolvidable.