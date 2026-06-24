JSC Soluciones Integrales, proveedor de servicios de Veladero, junto a la operadora Barrick Gold, presentaron la primera etapa del proyecto de puesta en valor y reactivación del ex Matadero de Jáchal. La iniciativa busca transformar el histórico espacio en un polo productivo que genere empleo local. El encuentro se realizó en el predio del Matadero y contó con la presencia del intendente Matías Espejo, funcionarios municipales, representantes de la empresa y miembros de la comunidad.

El director de Producción de JSC, Javier Gelman, expuso los alcances de esta primera etapa. "Marca el inicio de un proceso de recuperación y reactivación productiva que permitirá generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer la economía local", afirmó Gelman.

Por su parte, el jefe de Relaciones Comunitarias de Veladero, Sebastián Medici, destacó que esta iniciativa "refuerza la visión de una minería que integra, impulsa y acompaña el crecimiento de las comunidades".

El intendente Matías Espejo celebró la puesta en marcha del proyecto y agradeció a JSC y a Veladero por apostar al desarrollo de Jáchal. "Cada inversión que se realiza en el departamento es una oportunidad para generar trabajo, fortalecer capacidades locales y construir un futuro más próspero para nuestra gente", afirmó.

Este proyecto contempla tres ejes centrales. El primero es la recuperación patrimonial: JSC realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo del predio. Todas las mejoras quedarán en propiedad del Municipio al finalizar la concesión.

La prioridad al empleo jachallero es el segundo eje. El 70% de la mano de obra será local, con compromiso expreso de empleabilidad y compra de bienes y servicios en el departamento.

Mientras que el tercer eje es el impulso a la producción regional. La Bolsa de Productos y Servicios de Jáchal (BOpeL) funcionará como nexo logístico para que los productores locales integren su oferta al servicio de catering y hotelería de la mina Veladero.

La presentación concluyó con un recorrido por las instalaciones y una explicación técnica sobre las tareas realizadas.

Este proyecto forma parte del plan de JSC tras adjudicarse la licitación del servicio gastronómico en Mina Veladero, reemplazando a Aramark, que operó durante 18 años. La empresa, conducida por Ramiro Bibulich, tiene experiencia en operaciones en La Puna, Salta y Santa Cruz.

JSC está afiliada a Caprimsa y ya tiene oficinas en Jáchal e Iglesia, los departamentos más cercanos a Veladero.