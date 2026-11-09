Juan Cortese mostró la lista de cuatro candidatos a DT de River para el 2027

El periodista Juan Cortese reveló detalles sobre el futuro técnico en el club de Nuñez, donde el candidato principal ya genera movimientos internos. Mientras Leo Ponzio comanda al equipo interinamente, la dirigencia evalúa los pasos a seguir de cara al próximo año. La continuidad del actual entrenador dependerá exclusivamente de la obtención de un campeonato antes de fin de año.

En la señal TyC Sports, Juan Cortese brindó precisiones sobre las negociaciones y contó: «Pasaron charlas, hubo una charla con Emiliano Díaz. Dijo que es momento de volver a juntarnos por el bien del club. Abrió la puerta a una charla con D’Onofrio, donde empezaron a limar asperezas para ser el candidato número 1 en un 2027 que no admitirá errores. No veo una convivencia entre Ramón y Francescoli».

La situación del actual cuerpo técnico se mantiene bajo estricta observación por parte de los dirigentes principales. Sobre la falta de respaldos públicos hacia Leo Ponzio, Juan Cortese agregó: «Nadie salió con contundencia a bancar a Ponzio, lo mismo está pasando ahora. Di Carlo dijo que en diciembre toman evaluaciones. Nadie salió en la previa del partido con Belgrano a decir que se quedaban con Ponzio hasta el final».

Por su parte, el periodista Germán García Grova aportó información sobre los encuentros privados mantenidos entre las partes involucradas. Según sus datos: «La primera reunión se dio entre Emiliano Díaz y D’Onofrio. Ramón la niega, la dirigencia no. Esa reunión sirvió para limar asperezas entre las partes». El periodista confirmó la existencia de estas conversaciones antes de avanzar en las negociaciones formales.

Los contactos continuaron en el ámbito reservado para avanzar en la llegada del histórico entrenador a la institución. Germán García Grova reveló: «Después otra reunión que niega Ramón y no la dirigencia, entre Di Carlo, Donofrio, Ramón y Emiliano. Queda un camino allanado para el futuro no tan lejano. Esa es mi información. Tengo confirmados estos datos. La última reunión incluyó a las parejas de Di Carlo y D’Onofrio y gente de la política. D’Onofrio dijo que no va a ser un impedimento».

En caso de no concretarse el retorno de Ramón Díaz, la directiva maneja alternativas concretas para ocupar el puesto. El propio Germán García Grova sumó: «Si no viene Ramón Díaz, los tres principales candidatos a DT de River son Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo», dando detalles de los posibles entrenadores del club y evaluando diferentes perfiles tácticos.

El panorama para la definición del cargo se mantiene supeditado al rendimiento deportivo del plantel en las semanas decisivas. Al respecto, Gustavo Yarroch manifestó: «Si bien los dirigentes de River no lo dicen abiertamente, la sensación es que Ponzio si sale campeón sigue y si no sale campeón no seguirá. Va a haber una evaluación, pero a los dirigentes de River les gustaría que a Ponzio le fuera bien».

Finalmente, el periodista Germán Paoloski ofreció su mirada sobre la postura que adoptó la mesa ejecutiva de la institución. Germán Paoloski aclaró: «River no está convencido, lo tomó como interino. Me parecía una locura modificar esa postura antes del superclásico, es hasta fin de año. Pero va a depender de los resultados, está en observación. Si sale campeón va a seguir, si no sale campeón van a buscar a Ramón Díaz. Está claro como el agua eso».