Juan Darthés, condenado por abuso sexual, apareció paseando y comprando

Juan Darthés reapareció públicamente en Brasil tras ser condenado a seis años de prisión por el abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin en Nicaragua durante una gira de la obra Patito Feo. Los jueces del Tribunal Regional Federal de la tercera región de Brasil ratificaron la sentencia condenatoria al rechazar los dos recursos presentados por la defensa legal para revertir el fallo judicial.

La novedad se conoció a través de las redes sociales del programa Sálvese Quien Pueda de América Televisión, desde donde compartieron un registro audiovisual del protagonista en la vía pública. En las secuencias difundidas por el ciclo conducido por la animadora Yanina Latorre se observa al artista acompañado por su esposa María del Carmen Leone dentro de un establecimiento comercial de indumentaria.

Durante la grabación se aprecia al intérprete caminando a paso veloz, vistiendo una campera junto a una gorra y cargando diversas bolsas en sus manos. Desde el espacio informativo precisaron sobre la actitud del protagonista en el lugar indicado mediante la publicación donde se detallaba: "Darthés de compras en Río. Iba mirando para abajo y no se sacaba la gorra".

Esta secuencia generó una fuerte repercusión mediática debido a que transcurrieron varios meses sin registros visuales del ciudadano en la vía pública brasileña. La causa judicial impulsada por la denuncia de Thelma Fardin culminó con la sentencia firme tras un extenso proceso legal atravesado por instancias internacionales entre Argentina, Nicaragua y Brasil.