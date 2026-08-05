La esperanza de familiares y amigos se apagó este martes por la noche. Juan Eduardo Gordillo, el motociclista de 21 años que había resultado gravemente herido en un choque ocurrido el domingo en Santa Lucía, falleció luego de permanecer tres días internado en el Hospital Guillermo Rawson.

El joven había sufrido severos traumatismos tras el siniestro registrado en la intersección de avenida Libertador General San Martín y el lateral Este de avenida Circunvalación, una de las esquinas con mayor circulación vehicular del departamento. Desde su ingreso al hospital, permaneció en estado delicado, pero las lesiones resultaron irreversibles.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, donde familiares y amigos recordaron a Juan Eduardo con emotivas palabras y expresaron el dolor por su fallecimiento a tan corta edad.

Cómo ocurrió el accidente

El choque ocurrió alrededor de las 17:30 del domingo. Según las primeras actuaciones de la investigación, Gordillo circulaba en una motocicleta Motomel 125 cc cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó con un automóvil en el cruce de avenida Libertador y el lateral Este de Circunvalación.

Tras el impacto, personal de emergencias lo asistió en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado hasta este martes por la noche, cuando se confirmó su fallecimiento. La causa continúa siendo investigada por la UFI Delitos Especiales para determinar cómo se produjo el siniestro.