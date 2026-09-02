Dos escuelas, cuatro estudiantes y un desafío que tuvo un denominador común: la paridad. La Escuela Secundaria Juan Mantovani, de Albardón, y la Escuela Secundaria Presidente Avellaneda, de Chimbas, se enfrentaron en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba a estudiantes de toda la provincia.

Por el equipo azul llegaron Marianela Romero y Lautaro “Lauti” Rojas, de 5° 3° de la Juan Mantovani. Del otro lado, representando al equipo naranja, estuvieron Nahuel “Nahu” Flores y Francisco “Pancho” Godoy, de 5° 1° de la Presidente Avellaneda.

Lauti, Marian, Pancho y Nahu fueron los protagonistas de un nuevo desafío de UPD. FOTO HUARPE.

Desde el comienzo, los apodos se llevaron buena parte de las miradas. Lauti, Marian, Pancho y Nahu fueron los protagonistas de una jornada en la que cada respuesta podía mover el tablero y en la que ninguno de los dos equipos logró despegarse demasiado.

Dos escuelas, dos estilos y un marcador que no daba respiro

Antes de comenzar con los desafíos, ambos cursos presentaron sus escuelas. Los representantes de la Juan Mantovani mostraron la biblioteca, el laboratorio, el aula, el patio y el salón de actos. Y hubo una pequeña ventaja logística: con sus 1,96 metros, Lauti se convirtió en camarógrafo improvisado y ayudó a registrar parte del video.

Desde Chimbas, Pancho y Nahu mostraron distintos espacios de la Presidente Avellaneda, desde el frente del establecimiento hasta el zoom y los cursos. Aunque destacaron que son pocos alumnos, dejaron una definición clara: la cantidad no hace a la calidad.

La competencia arrancó con el equipo azul respondiendo Historia, Matemática y Ciencia. No logró acertar la primera, pero sí las dos siguientes. El equipo naranja, en tanto, respondió correctamente Lengua y Arte, aunque no pudo con Geografía sin opciones. El primer marcador quedó 2 a 1 para los naranjas.

En el segundo bloque apareció el verdadero cambio de ritmo. En Verdadero o Falso, el equipo azul eligió Geografía y sumó un punto, mientras que el naranja hizo lo propio con Deportes. Luego llegó el juego de unir conceptos: los azules eligieron Deportes y consiguieron tres puntos; los naranjas fueron por Matemática y sumaron uno. El tablero pasó a 5 a 4 para Juan Mantovani.

Y si hasta ese momento la diferencia era mínima, el último bloque confirmó que el desenlace iba a ser de esos que obligan a mirar el marcador más de una vez.

El Tutti Frutti repartió nueve puntos para cada equipo: el azul recibió la letra E y el naranja, la C. Después llegó la lluvia de preguntas, donde Juan Mantovani consiguió nueve puntos y Presidente Avellaneda, ocho.

Todo quedó definido por apenas dos unidades. Finalmente, Juan Mantovani se impuso 23 a 21 y avanzó a la tercera ronda de ganadores. Una victoria ajustada, en un enfrentamiento donde cada punto tuvo peso propio y donde la diferencia entre seguir o despedirse del desafío fue, literalmente, mínima.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.