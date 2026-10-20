El extenista argentino Juan Martín del Potro fue nominado nuevamente para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, una de las máximas distinciones de este deporte. El tandilense integra la lista de candidatos para la Clase 2027 y tendrá una segunda oportunidad de recibir el reconocimiento, luego de quedar afuera en la elección anterior, cuando el suizo Roger Federer fue el único jugador incorporado.

La nueva nominación coloca al exnúmero tres del mundo entre las figuras que aspiran a formar parte de la historia del tenis. En caso de ser elegido, se convertirá en el tercer argentino en recibir esta distinción, después de Guillermo Vilas, incorporado en 1991, y Gabriela Sabatini, reconocida en 2006.

Del Potro comparte la nómina con la australiana Ashleigh Barty, la rusa Svetlana Kuznetsova y el japonés Shingo Kunieda, especialista en tenis en silla de ruedas. Todos cuentan con trayectorias destacadas y buscarán obtener los votos necesarios para ingresar al prestigioso recinto ubicado en Newport, Estados Unidos.

Los logros de Del Potro que respaldan su candidatura

La carrera del argentino estuvo marcada por importantes conquistas internacionales. Su mayor logro llegó en el US Open de 2009, cuando derrotó a Rafael Nadal en semifinales y a Roger Federer en la final para conquistar su único título de Grand Slam.

A lo largo de su trayectoria, Del Potro consiguió 22 títulos individuales en el circuito ATP y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial en 2018. Además, obtuvo dos medallas olímpicas: el bronce en Londres 2012 y la plata en Río de Janeiro 2016.

Otro de sus momentos más recordados fue la conquista de la Copa Davis de 2016, cuando integró el equipo argentino que consiguió el primer título de su historia en esa competencia.

Estos antecedentes, sumados a su protagonismo durante más de una década en el circuito profesional, respaldan su nueva postulación para integrar el grupo de las grandes leyendas del tenis mundial.

Cómo votar a Del Potro para el Salón de la Fama del Tenis

El proceso de selección contempla la participación del público y de un grupo de 140 especialistas, compuesto por periodistas, historiadores y miembros del Salón de la Fama.

Los aficionados podrán emitir su voto hasta el domingo 25 de octubre mediante la página oficial de la institución. Los tres candidatos que reciban mayor apoyo popular obtendrán puntos porcentuales adicionales que se sumarán a la votación del jurado.

Para conseguir la incorporación, cada postulante deberá alcanzar al menos el 75% de aprobación en el resultado combinado de ambas instancias.

Los nombres de los nuevos integrantes se conocerán durante noviembre. De esta manera, Del Potro tendrá una nueva oportunidad de alcanzar un reconocimiento que coronaría su destacada trayectoria en el tenis internacional.