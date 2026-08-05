Juan Martín Maldacena llevó la física al prime time en una charla con Pergolini

Juan Martín Maldacena, uno de los físicos teóricos más prestigiosos del mundo, fue uno de los invitados del programa "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini en eltrece. El científico compartió la emisión con el productor teatral Carlos Rottemberg y protagonizó una entrevista centrada en algunos de los mayores interrogantes de la física contemporánea.

Reconocido internacionalmente por sus aportes a la teoría de cuerdas y por formular la denominada correspondencia AdS/CFT, considerada uno de los avances más importantes de la física teórica de las últimas décadas, Maldacena explicó de manera accesible conceptos vinculados al origen del universo, los agujeros negros y la búsqueda de una teoría unificada de la naturaleza.

Ciencia para todo público

Durante la charla con Pergolini, el investigador abordó temas que habitualmente permanecen en el ámbito académico, pero que en esta oportunidad fueron presentados con un lenguaje pensado para una audiencia masiva.

El diálogo incluyó reflexiones sobre la estructura del universo, el comportamiento de los agujeros negros, el desarrollo de la inteligencia artificial y el impacto que los avances científicos podrían tener en la vida cotidiana.

La entrevista formó parte de la emisión del martes 4 de agosto de Otro día perdido, el ciclo que combina actualidad, humor, tecnología y conversaciones con personalidades de distintos ámbitos.

Uno de los científicos argentinos más destacados

Maldacena es investigador del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos, y es considerado uno de los físicos más influyentes de su generación.

Su trabajo sobre la dualidad entre gravedad y teoría cuántica de campos revolucionó la física teórica y abrió nuevas líneas de investigación sobre la naturaleza del espacio-tiempo, la gravedad cuántica y los agujeros negros. Sus contribuciones son referencia obligada en la investigación científica internacional.

Un invitado poco habitual en la televisión

La presencia de Maldacena en un programa de entretenimiento llamó la atención por tratarse de una figura que rara vez concede entrevistas en televisión abierta.

Su participación permitió acercar temas complejos al público general y sumó un perfil científico a una propuesta televisiva que habitualmente reúne referentes de la cultura, el deporte, el espectáculo y la actualidad.