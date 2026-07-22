Boca continúa activo en el mercado de pases tras las incorporaciones de Sebastián Villa, Álvaro Montero y Leandro Lozano. En esta oportunidad, el presidente Juan Román Riquelme inició gestiones por un nuevo delantero para potenciar el ataque del equipo conducido por el Vasco Arruabarrena. El nombre apuntado es David Romero, actual figura de Tigre, por quien la dirigencia ya realizó consultas sobre las condiciones de su traspaso.

La búsqueda de un atacante surge a raíz de los problemas físicos que afectaron a Adam Bareiro y Milton Giménez durante el último semestre. Ante este panorama, el entrenador solicitó la llegada de un futbolista que pueda competir en ese sector del campo, donde actualmente Miguel Merentiel aparece como la principal referencia de jerarquía.

David Romero, de 23 años, se formó en Talleres de Córdoba donde disputó 44 partidos y anotó cuatro goles antes de tener un fugaz paso por Unión La Calera en 2023. En el club chileno logró marcar siete tantos en apenas 11 encuentros disputados.

El futuro del delantero en el conjunto de Victoria parece estar cerca de resolverse ya que contaría con propuestas del fútbol de Italia y de Arabia Saudita. Mientras Tigre define su suerte ante Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana, Boca se enfoca en su duelo ante O'Higgins por el mismo certamen continental. La dirigencia xeneize busca acelerar los pasos para concretar el arribo del juvenil surgido en Córdoba y así brindarle más variantes ofensivas al cuerpo técnico en una etapa decisiva de la temporada.