A pocos días del regreso de Boca Juniors a la competencia oficial, cuando enfrentará a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana, el presidente del club, Juan Román Riquelme, volvió a hablar públicamente y abordó uno de los temas que más debate generó entre los hinchas: el regreso de Sebastián Villa al plantel xeneize.

En una entrevista con TyC Sports, el máximo dirigente defendió la decisión de reincorporar al delantero colombiano y sostuvo que, tras cumplir la condena impuesta por la Justicia, merece una nueva oportunidad.

"Estamos contentos con cada jugador que llega al club. Siempre queremos tener un plantel competitivo", afirmó Riquelme al ser consultado sobre el retorno del futbolista.

El presidente también recordó el contexto en el que Villa dejó Boca y cuestionó la situación que atravesó el jugador durante el proceso judicial.

"Cuando tuvimos la suerte de tenerlo en el club, vivimos momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían declarar los días de partido. Fuimos claros con él: si en algún momento era sentenciado, se tenía que ir y eso pasó. Se fue a Mendoza, jugó mucho tiempo y nadie se preguntaba nada, y cumplió su sentencia", expresó.

Riquelme explicó además que, para continuar su carrera fuera del club mientras mantenía contrato vigente, Villa debía iniciar acciones legales contra Boca.

"Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Es lo que tenía que hacer. También tengo que decir que él nunca se presentó a pedirle dinero a Boca", señaló.

Finalmente, dejó en claro su postura respecto de la posibilidad de que el colombiano vuelva a vestir la camiseta azul y oro.

"Todos tenemos que tener una segunda oportunidad y ojalá la pueda disfrutar mucho", concluyó.

El conflicto que terminó con la salida de Villa

La salida de Sebastián Villa de Boca en 2023 estuvo marcada por un conflicto judicial y contractual. Ese año, el delantero fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por una causa de violencia de género iniciada por su expareja, Daniela Cortés.

Tras conocerse la sentencia, Boca decidió apartarlo del plantel profesional. El jugador sostuvo que el club incumplía sus obligaciones al impedirle entrenarse con el resto del equipo y se consideró en libertad de acción, una postura que fue rechazada por la dirigencia, que lo intimó a regresar y sostuvo que había abandonado su puesto de trabajo.

Pese a mantener contrato con el club, Villa emigró a Bulgaria para incorporarse al Beroe Stara Zagora sin autorización de Boca. Posteriormente regresó al fútbol argentino para jugar en Independiente Rivadavia, donde fue una de las figuras del equipo que conquistó la Copa Argentina 2025.

A comienzos de este año, incluso, el delantero reconoció públicamente que estuvo cerca de convertirse en jugador de River Plate.

"He visto del interés y le dije a mi representante que sí, que me gustaría jugar en River", había declarado en una entrevista con Picado TV.

Las declaraciones de Riquelme reabrieron el debate sobre el regreso del colombiano y dejaron en claro la postura de la dirigencia, que considera que el futbolista ya cumplió con la condena impuesta por la Justicia y está en condiciones de volver a vestir la camiseta de Boca.