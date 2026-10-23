Juan Sebastián Verón expresó toda su emoción tras la histórica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026. Luego de la victoria por penales ante Flamengo en el Maracaná, el presidente del Pincha compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes dedicados a su familia, con recuerdos de su padre, Juan Ramón Verón, una de las grandes figuras de la historia del club, y una publicación especial junto a su esposa, Valentina Martín.

La celebración llegó después de una noche inolvidable para el conjunto platense, que resistió con un jugador menos y logró imponerse 3-2 en la definición desde los doce pasos, luego de igualar sin goles durante los 90 minutos. Con ese resultado, Estudiantes consiguió el pase a la final del máximo torneo continental, donde enfrentará a Palmeiras.

El recuerdo de su padre que conmovió a los hinchas

Uno de los posteos que más llamó la atención fue una fotografía de Juan Ramón Verón sosteniendo en brazos a su hijo cuando era bebé. La imagen, cargada de simbolismo por la historia familiar ligada a Estudiantes, estuvo acompañada por una frase breve y afectuosa que resumió el sentimiento de la Brujita.

“Gracias viejo”, escribió el dirigente junto a un corazón.

Juan Ramón Verón fue parte del histórico equipo que conquistó tres veces la Copa Libertadores y ganó la Copa Intercontinental en la década de 1960. Su legado quedó profundamente ligado a la identidad del club y a una tradición futbolística que su hijo también protagonizó como jugador y que hoy continúa desde la conducción institucional.

Un mensaje para su esposa en medio de los festejos

Verón también compartió una fotografía de los futbolistas abrazados tras conseguir la clasificación, acompañada por la palabra “finalistas”, en una muestra de alegría por el logro colectivo.

Además, replicó una publicación de su esposa, Valentina Martín, en la que ambos aparecen juntos. La imagen, en la que la Brujita le da un beso en la mejilla, estuvo acompañada por un mensaje especial: “Un paso más mi amor”.

Las publicaciones reflejaron el costado más personal del dirigente en una jornada marcada por la emoción y la importancia deportiva de la clasificación.

Estudiantes vuelve a una final continental

El equipo dirigido por Alexander Medina consiguió el boleto a la definición después de una serie exigente frente a Flamengo. Tras dos empates sin goles, el Pincha se impuso en la tanda de penales gracias a la actuación decisiva del arquero Fernando Muslera, quien detuvo tres remates del conjunto brasileño.

Estudiantes disputará la final de la Copa Libertadores el sábado 28 de noviembre ante Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo. El conjunto platense buscará conquistar su quinta corona continental y volver a levantar el trofeo después de su última consagración, en 2009.

Para Verón, la clasificación tuvo un significado que fue más allá del resultado: una oportunidad para celebrar la historia del club, recordar a su padre y compartir la alegría con las personas más cercanas.