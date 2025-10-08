Juana Repetto relató cómo fue su breve paso por las aplicaciones de citas tras separarse de Sebastián Graviotto, el padre de su hijo menor y el bebé que actualmente está en camino. La actriz, fiel a su estilo directo y con humor, compartió detalles inéditos de su experiencia en una de estas plataformas durante una charla en su podcast Más minas que mamás, emitido en Resu.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto está hoy embarazada de su tercer hijo —un varón— nuevamente junto a Graviotto. Su relato ocurrió en medio de su proceso personal, cuando intentó regresar al mundo de las citas luego de la ruptura.

Con su característico sentido del humor, Juana recordó que para pasar desapercibida creó un perfil alternativo. Contó que puso “fotos medio pixeladas para que pareciera que eran robadas” y hasta “Me puse otro nombre y todo”. Confesó que era “muy gracioso cuando charlás un rato y tenés que confesar que sos vos”.

Juana explicó que para evitar ser vista por cualquiera, pagó un mes de suscripción en una aplicación donde solo te ve alguien a quien le das like.

Respecto a su breve actividad, la actriz relató entre risas: “’Matcheé’ con un par y estaba chateando con algún que otro chaboncito. Y abandoné”. El abandono fue motivado por un giro totalmente inesperado: se enteró de su embarazo tras un encuentro íntimo con su expareja.

Juana resumió la situación con su frase más cómica y sincera: “Debería volver a entrar, pero me lo bajé y... ¡pa! me embaracé. ¿Ahora qué hago?”. En medio de las bromas con sus compañeras, Vicky Gils incluso le sugirió que podía poner en su perfil: “Actualmente embarazada esperando el sugar”.