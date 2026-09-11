Juana Repetto y su hijo quedaron atrapados en un incendio: cómo están

Una jornada laboral terminó convertida en una experiencia traumática para Juana Repetto. La actriz se encontraba realizando una producción de fotos junto a su hijo Timoteo en un edificio cuando un foco ígneo obligó a suspender la actividad y a abandonar el lugar de manera inmediata.

A través de un video en su cuenta de Instagram, donde se la vio temblando y junto a un grupo de mujeres en una cafetería, explicó la gravedad del hecho tras salir de la estructura. La artista relató que la evacuación debió realizarse de forma veloz utilizando los accesos por pasos peatonales debido al peligro inminente.

"Se incendió el edificio", detalló la influencer. La angustia se incrementó por la presencia de su bebé de seis meses, con quien debió desplazarse en medio del alerta generalizado. Sobre ese trayecto, la intérprete precisó: "Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo".

Durante el escape, las condiciones del lugar complicaron el despliegue de las personas presentes. Al respecto, la protagonista describió el panorama con el que se encontró mientras descendía: "Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien".

Pese a la tensión sufrida y al impacto reflejado en los registros audiovisuales que difundió en sus redes sociales, tanto la figura pública como su hijo lograron resguardarse fuera de peligro junto al resto de los ocupantes del inmueble.