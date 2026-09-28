Juana Tinelli blanqueó a su nuevo novio: quién es el empresario de 20 años

La hija de Marcelo Tinelli, Juana, le puso fin a las especulaciones sobre su presente amoroso al hacer oficial su relación con Junior Hernández. A través de sus redes sociales, la joven influencer aprovechó el cumpleaños del empresario gastronómico de 20 años para compartir una emotiva postal acompañando un saludo que despejó cualquier duda.

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, la modelo le dedicó unas cariñosas palabras a su pareja: "Feliz cumpleaños mi Chuino, te elijo todos los días". De esta forma, dejó al descubierto el gran momento sentimental que atraviesa luego de meses de hermetismo.

El trasfondo del noviazgo había sido revelado previamente en el programa Puro Show por la periodista Fernanda Iglesias, quien anticipó que el vínculo se consolidó hace varios meses, a partir de mayo. Según detalló la panelista, la pareja se conocía con anterioridad por cuestiones de amistad en común, ya que él es el mejor amigo de la mejor amiga de la modelo, y ambos venían de finalizar sus anteriores etapas sentimentales.

Incluso ha trascendido que la convivencia no les resulta un terreno ajeno, dado que compartieron durante un período un domicilio en alquiler ubicado en la zona de Nordelta. En el plano laboral, Hernández maneja un emprendimiento de food trucks en Tigre y trabaja en el desarrollo de una línea propia de bebidas hidratantes con electrolitos.