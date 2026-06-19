Después de una semana marcada por rumores, especulaciones y una intensa cobertura mediática, Juana Tinelli decidió romper el silencio para desmentir públicamente las versiones que aseguraban que había denunciado a un exnovio por violencia de género tras un incidente ocurrido en un boliche de la Costanera porteña.

La información había tomado fuerza luego de que distintos programas de televisión difundieran que la modelo habría sufrido una agresión física durante una discusión con su expareja, Bautista Cuiña. Según esos reportes, incluso se mencionaba la existencia de una denuncia, custodia policial y un botón antipánico otorgado por la Justicia.

Sin embargo, la propia Juana salió a desactivar esas versiones a través de una historia de Instagram. En una imagen donde se la observa relajada y estudiando, publicó un mensaje contundente: "Yo toy muy tranquila. No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al Mundial". Con esas palabras buscó poner fin a los rumores que la tuvieron en el centro de la escena durante varios días.

La polémica se había profundizado luego de que la joven compartiera un extenso descargo en redes sociales en el que cuestionaba la manera en que los medios y las redes sociales juzgan situaciones personales. En ese mensaje hablaba sobre la exposición pública, las críticas y la vulnerabilidad emocional, texto que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de los hechos denunciados.

Con su aclaración pública, Juana buscó cerrar la controversia y marcar distancia de las versiones que circularon en los últimos días. La publicación rápidamente se viralizó y reabrió el debate sobre el tratamiento mediático de información sensible vinculada a denuncias, violencia de género y la vida privada de figuras públicas.