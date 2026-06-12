Juana Tinelli atraviesa horas de fuerte exposición mediática luego de denunciar a su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada de este viernes en un boliche de la Costanera porteña. Mientras la Justicia avanza con la investigación, la joven llevó tranquilidad a su entorno y aseguró que se encuentra bien.

La preocupación se instaló especialmente en su familia. Según trascendió, Marcelo Tinelli se enteró de la denuncia mientras se encuentra en Estados Unidos y de inmediato intentó comunicarse con su hija. Tras lograr contactarla, recibió un mensaje tranquilizador: “Quedate tranquilo que estoy bien”, le habría dicho la joven, confirmándole además que ya se encontraba en su casa.

La denuncia fue radicada durante la madrugada del viernes. De acuerdo con la declaración presentada ante la Policía, Juana sostuvo que su exnovio le habría dado un golpe en el rostro en medio de una discusión dentro del boliche Costa 7070.

Según el parte policial difundido por distintos medios, cuando intervino la Policía no se observaron lesiones visibles y la joven rechazó ser asistida por personal médico del SAME. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, que analiza cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir lo ocurrido.

En paralelo, comenzaron a surgir versiones contrapuestas sobre el episodio. Desde el entorno del joven denunciado y desde el propio boliche se difundieron relatos que difieren de la acusación presentada por la modelo, situación que ahora deberá ser esclarecida por la investigación judicial.

Por el momento, no existen imputaciones formales ni resoluciones judiciales sobre el caso. Los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar cómo se desarrolló el incidente y establecer eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, Juana Tinelli permanece acompañada por su familia y entorno más cercano, en medio de un proceso judicial que recién comienza y que ha generado una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo argentino.