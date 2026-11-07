Juana Tinelli le mandó un duro mensaje a Cande y hay problemas familiares

Juana Tinelli sorprendió a todos tras dedicarle un cariñoso saludo de cumpleaños a Cande Tinelli en sus redes sociales. La modelo decidió dejar de lado las severas diferencias que las mantuvieron distanciadas durante los últimos meses dentro del entorno más cercano del clan familiar.

A través de su cuenta oficial de Instagram la joven modelo demostró que el cariño sigue estando muy presente pese a las peleas. En la primera publicación subió una imagen donde se las observa abrazadas en un sillón y escribió "La escorpiana más hermosa del mundo".

La hija menor del famoso conductor continuó con los festejos virtuales mediante una segunda fotografía compartida durante la jornada. En esa postal de una cena se la ve besando en la mejilla a la cumpleañera mientras sumó la dedicatoria "Feliz cumpleaños, Lelu. Te amo infinito".

El esperado saludo de la joven llegó un rato después de la publicación realizada por Mica Tinelli en esa misma plataforma. La empresaria de la moda prefirió subir fotos inéditas del recuerdo acompañadas por palabras divertidas para celebrar los 36 años de su querida hermana.

Las tensiones en la famosa familia aumentaron notablemente luego de que la modelo denunciara haber sufrido amenazas de muerte directas. Ese grave episodio provocó posturas encontradas entre Soledad Aquino y Paula Robles mientras el conductor intentaba calmar las discusiones y recomponer la unión con sus hijos.