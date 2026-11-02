Juana Viale acusó a Andy Kusnetzoff de hacer trampa para el rating

En la ultima emision de sus respectivos programas, la competencia directa entre los ciclos de eltrece y telefe volvio a quedar en el centro de la escena mediatica. Mientras PH, Podemos Hablar alcanzo picos de 9.5 puntos de rating gracias a la expectativa generada por el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea, La Noche de Mirtha debio conformarse con registros que no superaron los 3 puntos. Lejos de esquivar el tema, Juana Viale inicio su ciclo bailando y al sentarse en la mesa hizo un fuerte descargo que rapidamente repercutio en todos los portales de espectaculos del pais.

Los nombres de Juana Viale y Andy Kusnetzoff resonaron con fuerza cuando la conductora elegida para reemplazar a su abuela comenzo su descargo apuntando directamente contra el tratamiento de los medios de comunicacion. Tras pedirle a su equipo que se comportara porque se trataba de un programa serio, la animadora lanzo picantes declaraciones sobre como se maneja la informacion en la actualidad. "Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…", expreso de manera tajante frente a las camaras ante la atenta mirada de sus invitados.

Estas palabras fueron interpretadas de inmediato como un dardo venenoso hacia la produccion de la competencia y hacia la conduccion del ciclo de entrevistas. Si bien la nieta de Mirtha Legrand no menciono directamente a su colega, es imposible no vincular el reclamo con la enorme repercusion que tuvo el programa de telefe durante toda la semana previa. Por su parte, el conductor habia optado por la prudencia al ser consultado sobre el asunto, invitando a los televidentes a sintonizar el envio para conocer los detalles de lo sucedido sin dar mayores explicaciones publicas.

Para cerrar su descargo sobre la disputa por el encendido y la cobertura periodistica, la presentadora aseguro que su ciclo prioriza otro tipo de contenidos televisivos. "Nosotros somos puro amor", declaro antes de dar por finalizado el momento de descargo y continuar con la conduccion habitual de su mesaza. Sin embargo, las repercusiones en el mundo del espectaculo no tardaron en llegar a traves de las redes sociales, donde figuras del medio como Yanina Latorre salieron a responderle de manera contundente tras los dichos emitidos en vivo.