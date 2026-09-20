Juana Viale habló sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes 18 de septiembre. La conductora volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha y, antes de comenzar el programa, llevó tranquilidad al referirse a la recuperación de la histórica figura de la televisión argentina.

Qué dijo Juana sobre la recuperación de Mirtha

“Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó Juana Viale al comenzar el programa. La conductora no brindó mayores detalles sobre la evolución de su abuela, pero sus palabras marcaron que continúa acompañándola durante el proceso de recuperación.

La nueva internación de Mirtha se produjo apenas cinco días después de que recibiera el alta médica. El viernes, el Sanatorio Mater Dei informó que había ingresado nuevamente para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

El parte médico de Mirtha Legrand

“La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, indicó el parte difundido por la institución.

El comunicado agregó que la familia agradecía “a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha” y señaló que, de no producirse cambios, se emitiría un nuevo parte médico el lunes 21 de septiembre.

La neumopatía es un término general utilizado para referirse a enfermedades que afectan los pulmones y no identifica por sí mismo una patología específica. Por eso, el diagnóstico informado por el sanatorio no equivale necesariamente a neumonía.

Juana Viale visitó a su abuela

Luego de cumplir con las grabaciones de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, la conductora se acercó al Mater Dei para visitar a su abuela. Su llegada al centro médico durante la noche del viernes quedó registrada en un video que circuló en redes sociales.

Mientras Mirtha continúa internada, Juana volvió a ocupar su lugar en el programa del sábado. La emisión había sido grabada previamente y contó con la presencia de Guillermo Pfening, Juana Repetto, Martín Menem, Jésica Bossi y Álvaro Navia.

La nueva hospitalización de Mirtha ocurre después de un primer ingreso al Mater Dei entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio. Tras recibir el alta, había continuado su recuperación en su domicilio hasta que volvió a presentar una desmejoría que motivó el nuevo ingreso.