Mirtha Legrand continúa internada y permanece bajo cuidado médico, aunque su evolución es favorable. Así lo informó Juana Viale durante la apertura de La Noche de Mirtha, donde reemplazó a su abuela este sábado.

“Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, explicó la conductora al comenzar el programa. Según contó, los médicos prefieren que la histórica conductora permanezca internada para continuar con su recuperación.

Viale utilizó su habitual sentido del humor para referirse a la situación y aseguró que los profesionales de la salud todavía le piden a Mirtha que permanezca en la clínica.

“Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, bromeó la conductora sobre la personalidad de su abuela.

El mensaje de Juana Viale

Durante su presentación, Juana también le dedicó un mensaje a Mirtha y contó que la conductora sigue el programa desde la clínica.

“Está en la clínica, le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo”, expresó Viale.

La conductora también buscó llevar tranquilidad a los espectadores y remarcó que el estado de su abuela es bueno. “Despreocúpense, que está bárbara”, afirmó.

Cómo pasa sus días Mirtha

Según relató Juana, Mirtha continúa acompañada durante su estadía en la clínica y mantiene algunas de sus actividades habituales.

“Ya toma el té, tiene amigas, está... Está haciendo lío en la clínica la abuela”, comentó entre risas la conductora, al describir cómo atraviesa su recuperación.

Por el momento, Mirtha continuará internada por decisión de los médicos, mientras sigue su evolución bajo atención profesional.