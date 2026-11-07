Juana Viale no va más: levantaron su programa y no saldrá este domingo

Juana Viale y el papa León XIV son los protagonistas involuntarios de un cambio rotundo en la grilla televisiva. La conductora no estará presente en la jornada dominical de eltrece debido a la modificación total del calendario habitual. El canal tomó la decisión periodística de priorizar una transmisión de carácter religioso e institucional que ocupará gran parte de la franja del mediodía y la tarde.

El programa Almorzando con Juana cederá su espacio regular por la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina. Esta cobertura especial sobre el acontecimiento comenzará formalmente el domingo 8 de noviembre y se mantendrá hasta el miércoles 11. Por este motivo, las entrevistas de la nieta de Mirtha Legrand volverán a emitirse recién el siguiente fin de semana.

La transmisión en directo se realizará en simultáneo junto con la señal TN para seguir cada detalle. El operativo especial abarcará la franja horaria desde las 14 hasta las 20 del domingo. El despliegue de noticias acompañará los recorridos programados por Buenos Aires, Luján y Córdoba, incluyendo los actos principales, las misas religiosas y el cierre del evento.

La señal apostará por sus figuras periodísticas más reconocidas para encabezar la emisión. El equipo de noticias estará integrado por profesionales de la talla de Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero y Guillermo Lobo. Todo el personal estará abocado a informar los pasos del visitante ilustre en cada punto del país.