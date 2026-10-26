Juana Viale reveló la verdad de la foto de Mirtha Legrand tras la internación

Mirtha Legrand y Juana Viale protagonizaron un emotivo reencuentro que llevó absoluta tranquilidad al público tras los complicados días de salud de la diva. La icónica conductora se mostró públicamente el pasado domingo de los festejos junto a toda su familia reunida para celebrar.

En el programa televisivo Marcelo Polino le destacó a Juana Viale la alegría de todo el país al observar recuperada a Mirtha Legrand en esa postal. La nieta de la diva coincidió con sus palabras y brindó detalles sobre cómo organizaron esa esperada reunión entre todos sus allegados.

"Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos, divino", reveló Juana Viale durante la emisión en vivo. En la imagen difundida se la pudo ver a la joven conductora acompañada por Nacho Viale, Marcela Tinayre, Ámbar de Benedictis y los integrantes más jóvenes del clan.

Juana Viale confirmó que Mirtha Legrand logró disfrutar de un paseo fuera de su residencia privada tras el estricto aislamiento recomendado. "Fue su primer salida porque no fue en su casa. Estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre que la llevó, comió un montón, criticó a medio mundo", relató entre risas.

"Está hermosa", concluyó Juana Viale para cerrar el tema con una sonrisa y brindar más alivio a todos sus seguidores. Mirtha Legrand había registrado 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un complicado cuadro de neumonía bacteriana que preocupó a sus fanáticos.

Tras obtener el alta médica a Mirtha Legrand le aconsejaron no regresar de inmediato a sus compromisos laborales habituales. Los profesionales le exigieron permanecer en su domicilio particular para lograr un restablecimiento completo y evitar posibles recaídas que afecten su salud.