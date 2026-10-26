Juana Viale se burló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Durante la última emisión de su programa televisivo, la reconocida conductora Juana Viale conversó con su invitado Marcelo Polino acerca de la sorpresiva ruptura amorosa entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Con total asombro, la presentadora cuestionó los motivos que llevaron a la pareja a tomar esa drástica decisión a menos de un mes de haber contraído matrimonio formalmente.

El periodista especializado en espectáculos Marcelo Polino explicó ante las cámaras: "A todos nos vienen a preguntar y nos sorprendió. A ciencia cierta no se sabe qué pasó. Venían de seis años de relación". Sin embargo, Juana Viale interrumpió con firmeza para manifestar su incredulidad ante los plazos transcurridos y lanzó: "¿Cómo te separás después de 27 días de casado? No me jodan".

Lejos de dejar pasar el asunto, la animadora continuó expresando su descontento y remarcó: "No me digas que se desgastó una relación… pasaron 27 días". Mientras Marcelo Polino intentaba detallar que "Es una familia muy de grupo, están conteniéndolo al hijo. Es una situación complicada", la conductora cuestionó el accionar de Julieta Prandi al señalar: "Yo nunca mandé un comunicado".

Finalmente, Juana Viale remató con ironía sobre el aspecto económico y la corta duración de la boda: "Podrían hacer una ficción de eso. ¡Qué gastadero de plata al ped…! Yo por lo menos la estiro un poco". La presentadora se mostró profundamente indignada por la brevedad del matrimonio entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega más allá de las causas reales.