Juana Viale se sentía atada y ahora hará "mucho el amor" tras separarse

La conductora Juana Viale rompió el silencio en su ciclo televisivo Almorzando con Juana al referirse de forma abierta a su reciente separación de Yago Lange. En plena emisión dominical, la nieta de Mirtha Legrand demostró su habitual espontaneidad y conversó sin filtros sobre los proyectos personales que encarará durante la temporada estival que se avecina.

Lejos de mostrarse afectada por el final de su vínculo amoroso de 4 años, Juana Viale lanzó una frase muy pícara ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio. "Voy a hacer mucho el amor este verano, voy a hacer mucho el amor", expresó entre risas mientras aseguraba que posee una lista con candidatos para conocer gente nueva durante los próximos meses.

El divertido momento provocó risas cómplices y comentarios festivos por parte de Jimena Monteverde y el resto de la producción del programa. La conductora reafirmó de esta manera su espíritu libre y su decisión de transitar esta nueva etapa sentimental con total soltura y optimismo tras distanciarse del reconocido navegante ambientalista.

Semanas atrás, durante otra de sus apariciones públicas mientras lucía un diseño nupcial exclusivo de Gabriel Lage, Juana Viale había fantaseado con la idea de una boda romántica sobre la arena. "No, no me imagino. No... Para empezar, en patas. Segundo, con una playa... Seguramente en algún lugar así", había manifestado al imaginar una celebración de estilo boho chic en un escenario completamente natural.

En aquella oportunidad, la actriz también reconoció ante las preguntas punzantes de Luis Novaresio y Barbie Simons que experimentaba sentimientos intensos por alguien especial. "Estoy enamorada pero no estoy en pareja...", supo confesar en ese entonces, dejando entrever que su corazón ya latía por otra persona antes de blanquear formalmente su ruptura definitiva.

La confirmación oficial del final del noviazgo con Yago Lange había tenido lugar días antes durante una entrevista en el programa Otro día perdido conducido por Mario Pergolini. Allí, Juana Viale recordó una anécdota límite vivida a bordo de una embarcación de 14 metros en plena inmensidad del océano Atlántico tras una discusión con el deportista.

"Empecé a hacer el bolso, quería irme", relató la artista entre risas al rememorar aquella tensa travesía marítima que compartieron alejados por completo de la tierra firme. Fue en ese preciso instante periodístico cuando Mario Pergolini le consultó directamente sobre la continuidad de la pareja y obtuvo una respuesta contundente y sin vueltas.

"No, no seguimos juntos", sentenció la protagonista para poner fin definitivo a las especulaciones sobre su estado sentimental con el activista ambiental. De esta forma, la nieta de Mirtha Legrand dejó atrás los rumores de supuestas infidelidades nunca confirmadas y abrió un nuevo capítulo de su vida enfocado plenamente en su bienestar personal y en el disfrute del verano.