Juana Viale se separó de su novio por una infidelidad con su mejor amiga

Juana Viale confirmó su separación de Yago Lange luego de cuatro años juntos y estalló todo en el ambiente del espectáculo, sobre todo al revivir las versiones que indicaban que él le habría sido infiel con su mejor amiga. La conductora decidió romper el silencio y blanquear la ruptura definitiva con el deportista, una relación que fue muy significativa en su vida y que la conectó directamente con un estilo de vida diferente vinculado a la navegación y la naturaleza.

El anuncio formal ocurrió durante su participación en el programa de Mario Pergolini. Mientras narraba una anécdota de un viaje que compartieron en un barco de 14 metros en medio del océano Atlántico, Juana Viale recordó una discusión en la que intentó armar el bolso para irse pese a la imposibilidad de abandonar la embarcación. Ante la pregunta directa del conductor sobre si continuaban juntos, la nieta de Mirtha Legrand fue contundente y respondió que no siguen en pareja.

Esta declaración reavivó de inmediato las especulaciones periodísticas sobre los motivos detrás del distanciamiento. Meses atrás, el periodista Santiago Sposato había revelado que una de las mejores amigas de la actriz sería la tercera en discordia y que ese conflicto provocó el enojo inmediato de Juana Viale. Sin embargo, otras versiones periodísticas, como la aportada por Pepe Ochoa en el programa LAM, atribuyen el desenlace a los compromisos laborales y los viajes constantes del deportista, señalando que la falta de un proyecto de vida compartido y los desacuerdos en la rutina terminaron por desgastar la relación.