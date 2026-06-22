Juana Viale se separó de su novio tras tres años de relación: ¿infidelidad?

El vínculo sentimental entre Juana Viale y Yago Lange habría llegado a su fin tras tres años de relación según informaron en el programa LAM. La noticia fue presentada en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América como una de las primicias de la jornada. El panelista Pepe Ochoa explicó que la conductora está distanciada del deportista porque "está separada porque no coinciden más en un proyecto en común".

La información sobre la ruptura circulaba en el ambiente desde hace tiempo a pesar del bajo perfil que mantenía la pareja. Ochoa señaló que "hace dos meses me llegó esta información contundente. Está separada".

Entre las razones principales del alejamiento se mencionaron las complicaciones derivadas de sus compromisos profesionales ya que "él viaja mucho y ella está acá, y están muy desencontrados. Entonces decidieron separarse Juana Viale y Yago Lange". El integrante del programa concluyó que la pareja tomó este camino debido a que "se separaron porque básicamente ya no pasaban mucho tiempo juntos".

En este contexto la conductora de Almorzando con Juana también enfrentó recientemente versiones sobre un supuesto acercamiento con Manu Urcera, esposo de Nicole Neumann. Ante la consulta de Puro Show la actriz desmintió cualquier vínculo con el piloto y calificó los rumores como "un disparate. No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez, pero bueno, no sé, qué sé yo". Viale remarcó su postura ante las especulaciones mediáticas al afirmar que "no me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que crean, que fabulen".

La nieta de Mirtha Legrand se mostró molesta por las interpretaciones sobre su comportamiento en televisión y manifestó que "me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?".

Sobre el gesto que inició los comentarios aclaró que "me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien... Me mostró una cicatriz que me llamó la atención, un pibe que hizo motocross toda la vida". Finalmente cerró el tema de forma tajante al asegurar que "no tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer, adiós".