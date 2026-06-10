Juana Viale y su "infancia difícil" por culpa de Mirtha Legrand

Juana Viale participó en el ciclo ENA Talks con Cata Bonadeo para analizar cómo fue su crianza bajo la mirada pública. Durante la entrevista, la conductora manifestó que siempre sintió un profundo respeto por su linaje y afirmó que "Me enorgullece muchísimo, y aparte hoy en día también soy la mamá de, porque tengo hijos y en la escuela o a donde vaya me llaman así" al referirse a su presente familiar.

A pesar de este orgullo, la nieta de Mirtha Legrand reconoció que durante su juventud hubo aspectos de la popularidad que le resultaron complejos de procesar. La actriz explicó que "Quizá antes me hacía más ruido el hecho de compartir y la intimidad que no se podía generar en algún lugar público" en relación a la falta de privacidad en espacios abiertos.

Uno de los recuerdos más vívidos de su etapa escolar se vincula con la revolución que causaba la presencia de su abuela en la institución. Sobre este punto, Viale detalló que "Me enojaba mucho que mi abuela me vaya a buscar al colegio y que sea todo un caos, pero no el hecho de ser la nieta de, sino todo el despliegue que se generaba alrededor" debido al alboroto que se producía.

Con el paso del tiempo, la conductora logró naturalizar esta realidad y actualmente experimenta situaciones similares desde su perspectiva como madre, encontrando un lugar natural para la exposición dentro de su historia personal.