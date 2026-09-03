Juan Fernando Quintero volvió a referirse a una de las etapas más polémicas de su carrera. El colombiano recordó las circunstancias que rodearon su salida y no evitó mencionar su relación con Eduardo Chacho Coudet.

El actual jugador de River realizó una fuerte reflexión sobre aquel período y aseguró que, con el paso del tiempo, diferentes situaciones terminaron confirmando su postura.

La frase más contundente fue una definición directa sobre su visión de lo ocurrido. “El tiempo me dio la razón”, expresó Quintero al analizar las decisiones que se tomaron durante esa etapa.

La crítica a Coudet

Las declaraciones volvieron a poner el foco en la relación entre el futbolista colombiano y el entrenador argentino. Juanfer cuestionó algunos aspectos de aquel proceso y dejó en claro que no comparte la manera en la que se desarrollaron determinados acontecimientos.

El mediocampista es una de las voces más importantes dentro del actual plantel de River y mantiene una fuerte identificación con el club. Por eso, cada vez que se refiere a momentos anteriores de su carrera, sus declaraciones generan repercusión.

Quintero atraviesa una nueva etapa vestido con la camiseta millonaria y busca recuperar su protagonismo dentro del equipo. Su calidad y experiencia lo convierten en una pieza valiosa para Gallardo.

Sin embargo, sus palabras sobre el pasado demostraron que algunas situaciones todavía permanecen presentes. La referencia a Coudet volvió a despertar el debate y dejó una nueva frase fuerte en la carrera del colombiano.