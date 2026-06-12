Juanita Tinelli denunció a su ex, Bautista Cuiña, por haberla golpeado

Un hecho de violencia sacudió la tranquilidad de Juana Tinelli tras un episodio vivido durante la madrugada del viernes 12 en un boliche de la Costanera,. La hija de Marcelo Tinelli denunció a su exnovio, Bautista Cuiña, por una agresión física que le causó una lesión en el rostro. De acuerdo con lo reportado por Carlos Salerno en Desayuno Americano, el joven le habría dado un fuerte golpe durante la noche en el local bailable.

La situación derivó rápidamente en una intervención judicial para proteger a la víctima. "El exnovio le habría dado un golpe en la cara. Ella presentó la denuncia y la UFI Norte inició investigación por presuntas lesiones. Juana tiene consigna policial en la casa", se detalló sobre el presente de la joven,. Este conflicto surge meses después de que la pareja terminara su vínculo en noviembre de 2025 en "malos términos", según reveló Mariana Contartesi.

En el momento del incidente, los encargados del boliche llamaron al SAME para asistirla, pero Juana prefirió no recibir atención médica y eligió irse acompañada por sus amigos y su chofer. Aunque inicialmente ella no realizó la presentación, los dueños del lugar decidieron acudir a las autoridades para reportar lo ocurrido.

La UFI Norte ya analiza las cámaras de seguridad del boliche y tomó declaración a un trabajador que presenció parte de la secuencia. "Esta persona dijo que vio la pelea pero no el golpe", indicaron los investigadores sobre el testimonio clave aportado.

Mientras avanza la causa, el denunciado abandonó el boliche poco antes de que llegara el patrullero policial. Por estas horas, Juana está bajo el cuidado de su madre, Paula Robles, ya que su padre se encuentra fuera del país. Al enterarse de lo sucedido a través de la prensa, Marcelo Tinelli comentó: "Me acabo de enterar". Por precaución, se mantiene una vigilancia permanente frente a la casa de la joven para asegurar su integridad física.