Juanita Tinelli reveló el secreto mejor guardado de sus hermanos

Juana Tinelli inició una etapa como streamer para compartir detalles de su presente y despejar dudas sobre su realidad económica. Durante una de sus transmisiones, la hija de uno de los hombres más famosos del país aseguró que desde que era menor de edad gestiona sus propios recursos, enfrentando los prejuicios que recaen sobre ella y sus hermanos por su origen familiar.

La protagonista expresó que "Soy una persona que está muy orgullosa y que se mantiene sola desde los 16 años económicamente". En ese sentido, explicó el motivo de su descargo al señalar que "me cansé que digan 'esta piba no labura, esta piba no hace nada'".

A pesar de su autonomía, no ignora que su camino laboral está vinculado a las plataformas digitales. Respecto a esto, manifestó que "Está bien, subiendo tiktoks y bueno, esa es la vida que me tocó, no elegí otra". En paralelo a su actividad digital, la joven sorprendió recientemente con un cambio de look radical utilizando el tono favorito de la temporada invernal y realizó un posteo que generó múltiples interrogantes entre sus seguidores.

La joven reconoció que portar un apellido reconocido facilita el acceso a ciertas oportunidades y decidió no disculparse por ello. Según sus palabras, "Así como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades porque sí, obvio, tener un apellido me las abrió. ¿Me voy a quedar culpándome en mi cama? No, lo voy a aprovechar, es así". Esta postura surge de un análisis sobre lo que implica desarrollarse en el centro de la escena mediática argentina.

La exposición constante desde su nacimiento es otro de los ejes que abordó frente a su audiencia. Juana describió su experiencia diciendo que "Es difícil porque no conozco otra cosa, nací siendo expuesta" e añadió que "No creo que esté para nada bueno. Siento que te hace crecer un poco más de golpe, pero porque te hace generar conciencia de cómo te observan". Para ella, esta situación aceleró procesos que otros jóvenes viven de forma privada.

Al reflexionar sobre su trayectoria, remarcó las dificultades de no haber tenido el privilegio de crecer en el anonimato. La streamer sostuvo que "No tuve el privilegio de crecer en silencio. Yo no sabía quién era o qué me gustaba y ya era nombrada. Era muy difícil por eso creo que me generó ser una persona muy sensible y consciente".

Finalmente, se refirió al rol de quienes la cuestionan en internet con una mirada particular. La influencer concluyó que "Si estás haciendo las cosas y no hay nadie que te esté criticando, hay algo raro. Quizás es un pensamiento controversial, pero hay que agradecerle mucho a los haters".