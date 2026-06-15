Juanita Tinelli rompe el silencio tras denunciar a su ex pareja por violencia

Juanita Tinelli se pronunció mediante sus plataformas digitales después del conflicto ocurrido en un boliche de la zona de Costanera con Bautista Cuiña. La situación derivó en una denuncia por presunta violencia de género realizada por la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, mientras que el joven presentó imágenes de lesiones corporales que le habría causado la modelo. Ante la repercusión del caso, la protagonista decidió exponer su perspectiva sobre el juicio público que enfrenta.

En su intervención, la joven manifestó que habla "Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás, 'queremos saber la verdad', pero no quieren saber una mierda. Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen. Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano, y convertirlo en mierda, como si eso fuera completamente válido. Y lo peor es que vale". Con estas palabras, cuestionó la validez de los juicios externos sobre su vida privada.

La situación escaló luego de que trascendieran grabaciones del momento. La modelo señaló que "Vale que todo un país te diagnostique desde un video de 15 segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, que sos victimaria, que estás mal de la cabeza, que sos esto, que sos lo otro. Vale inventar, exagerar, reírse. Vale opinar de tu cabeza, de tu dolor, de tu forma de reaccionar". De esta manera, describió el impacto de los comentarios recibidos por la opinión pública.

Finalmente, realizó una autocrítica sobre sus acciones pasadas y el contexto de su reacción. Expresó que "Yo también me equivoqué. La cagué mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón. Me arrepentí. Lloré. Me dio vergüenza. Me quise esconder. Me odié un poco también. Pero también fui una piba pidiendo ayuda". Con este cierre, Juanita Tinelli intentó explicar la complejidad detrás del episodio que involucra a su ex pareja.