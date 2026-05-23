Una mujer de 73 años denunció haber sido víctima de una estafa luego de confiarle su tarjeta de débito y la clave personal a su inquilino para que le retirara dinero de su jubilación. El acusado, un hombre de 78 años identificado por la Policía con el apellido Sosa, fue detenido en una sucursal bancaria del microcentro sanjuanino.

El hecho ocurrió en la sede del Banco Nación ubicada sobre Avenida Libertador 320 Este, en Capital. Según informaron fuentes policiales, la damnificada reside en el departamento Albardón y mantiene desde hace dos años una relación contractual de alquiler con el sospechoso.

De acuerdo con la investigación, la jubilada le entregó la tarjeta y la clave durante la mañana para que realizara una extracción de dinero. Sin embargo, cerca de las 11 horas, el hombre regresó a la vivienda y le aseguró que no había podido concretar la operación porque el plástico “no le pertenecía”.

La respuesta generó sospechas en la mujer, que decidió trasladarse junto al acusado hasta la sucursal bancaria para verificar qué había ocurrido con su cuenta.

Una vez en el interior de la entidad, personal de atención al cliente constató que el dinero ya había sido retirado. Los registros indicaron que alrededor de las 9 de la mañana se realizaron tres extracciones consecutivas desde un cajero automático, alcanzando un total de $420.000.

Ante esa situación, efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia que se encontraban en la zona intervinieron y detuvieron al sospechoso dentro del banco.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, dirigida por el fiscal Rodrigo Lafont. Por disposición judicial, se secuestró el teléfono celular del acusado y la tarjeta de débito de la damnificada.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó vinculado a una causa penal por el presunto delito de estafa.