Jubilada sanjuanina fue estafada por $5 millones con una falsa inversión

Una jubilada sanjuanina de 70 años resultó víctima de una compleja estafa virtual que le significó una pérdida superior a los cinco millones de pesos. El engaño se originó en febrero pasado mediante una propuesta de inversión en acciones de la empresa YPF que circulaba en la red social Facebook.

El contacto inicial se produjo por WhatsApp con individuos que se presentaron como "asesores bursátiles". Estos convencieron a la mujer de realizar un depósito inicial de 250.000 pesos a una billetera virtual bajo la promesa de una rentabilidad superior al 100%.

Para supuestamente monitorear su cartera de inversión, lograron que instalara en su teléfono la aplicación "TeamViewer", una herramienta que permite el control remoto absoluto del dispositivo sin supervisión del usuario.

A través de este acceso, los estafadores obtuvieron vía libre para llegar a las claves bancarias y datos sensibles de la mujer. Cuando la damnificada comenzó a sospechar y manifestó su deseo de retirar los fondos, se concretaron transferencias no autorizadas por montos de 900.000, 850.000 y 340.000 pesos hacia una cuenta a nombre de Daniela Agostina Solís.

La situación pasó del fraude a la coacción cuando la víctima decidió bloquear los números de los sospechosos. Los delincuentes iniciaron una campaña de amenazas advirtiéndole que tramitarían créditos a su nombre al poseer su documentación personal. Poco después, se detectaron préstamos fraudulentos en plataformas online por un valor de 1,5 millones de pesos, además de sucesivas extracciones de sus cuentas corrientes.

La denuncia fue presentada por los abogados María José Ramos y Gonzalo Giménez Morales ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Los profesionales advirtieron que los atacantes mantendrían el acceso al teléfono de la damnificada y señalaron que se trata de "una modalidad delictiva en pleno auge en San Juan" con potenciales víctimas aún no contabilizadas.