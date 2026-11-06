Jubilados reclamaron por la entrega de entradas gratuitas para la FNS

La entrega de entradas gratuitas para los jubilados que quieran asistir a la Fiesta Nacional del Sol (FNS) generó malestar entre los adultos mayores que se acercaron desde temprano para conseguir sus tickets. Las largas filas, la demora y la disponibilidad de entradas para determinados días provocaron reclamos por la organización del operativo, especialmente entre quienes pretendían asistir durante las tres jornadas.

Domingo Moreira fue uno de los jubilados que manifestó su enojo por tener que realizar más de una fila para conseguir las entradas. Según explicó, inicialmente se estaban entregando tickets para el viernes, mientras que los correspondientes al sábado y domingo llegarían más tarde.

"Soy jubilado y tengo las rodillas complicadas. Hay muchas personas mayores y algunas con dificultades para permanecer tanto tiempo paradas. Si nos entregan primero las entradas del viernes y después tenemos que volver a hacer la fila para el sábado y domingo, nos obligan a esperar dos veces", expresó.

El hombre contó que había llegado temprano y que incluso se había retirado para regresar nuevamente cuando supo que todavía no estaban disponibles las entradas para el resto de las jornadas. "¿Por qué no hacen venir a la gente una sola vez y organizan la entrega de todos los días? Hay personas con problemas de movilidad que no pueden estar paradas durante horas", reclamó.

Las demoras y la entrega por etapas

El malestar también se reflejó entre quienes llegaron desde distintos departamentos. Una mujer de 69 años, oriunda de Rivadavia, contó que estaba en el lugar desde primera hora de la mañana y cuestionó que solamente hubiera entradas disponibles para el viernes.

"Nos habían indicado que la entrega sería de 10 a 12, pero estamos desde las 9. Hay muchísima gente y la fila está prácticamente detenida porque están esperando las entradas del sábado y domingo. Es una vergüenza que entreguen solamente para el viernes", manifestó.

Otra de las personas que esperaba era Claudia, quien llegó desde Chacó y planteó la necesidad de establecer un mecanismo diferente para los adultos mayores con discapacidad.

"Tendrían que haber organizado dos filas, una para nosotros, las personas con discapacidad, y otra para el resto. Ahora nos dicen que solamente vamos a tener una entrada para el viernes y que para el sábado hay que volver mañana y para el domingo otro día. Imagínense lo que significa eso", sostuvo.

Claudia también recordó que durante la edición anterior había conseguido entradas para las tres jornadas y expresó su preocupación por tener que repetir el procedimiento.

La espera y las ganas de asistir a la fiesta

La situación también obligó a algunos jubilados a tomar precauciones para soportar la espera. Angelina, una vecina de Rawson, llegó alrededor de las 8.30 y llevó una banqueta para poder sentarse mientras aguardaba su turno.

"Hay que venir preparada porque, si no, las piernas de nosotros no aguantan. Me dijeron que por ahora entregaban para un solo día, el viernes, y que después tendríamos que regresar. Espero que no haya problemas porque a nosotros nos encanta ir a la fiesta", comentó.

Sin embargo, después de varias horas de espera, algunos comenzaron a conseguir sus entradas. Fue el caso de Graciela Bolado, quien llegó desde las 8 de la mañana y recibió un ticket para el viernes 20.

"Estoy muy contenta porque voy a ir a los tres días. Por ahora me dieron la entrada del viernes y me dijeron que dentro de una hora me entregarían las correspondientes al sábado y domingo", contó. La mujer explicó que uno de sus principales motivos para asistir es poder ver a Ángela Leiva, una de sus artistas favoritas.