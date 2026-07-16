Jude Bellingham le pegó al Colo Barco tras quedar eliminado del Mundial

La semifinal del Mundial 2026 en Atlanta terminó con un clima de muchísima tensión tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra por dos a uno. Apenas el árbitro Ismail Elfath marcó el final del partido, Jude Bellingham protagonizó un incidente violento al golpear en la nuca a Valentín Barco. El mediocampista del Real Madrid descargó su frustración contra el defensor argentino mientras los futbolistas albicelestes celebraban el pase a la gran final del torneo.

El encuentro había sido una montaña rusa de emociones. Inglaterra se puso en ventaja a los 54 minutos gracias a un tanto de Anthony Gordon, quien aprovechó un centro de Morgan Rogers.

Argentina buscó el empate con insistencia y tuvo chances claras en los pies de Julián Álvarez y un cabezazo de Alexis Mac Allister que dio en el palo. La paridad llegó recién a los 85 minutos con un fuerte remate de Enzo Fernández tras un pase de Lionel Messi. Finalmente, a los 91 minutos, Lautaro Martínez selló el resultado definitivo al empujar un centro en el segundo palo.

La agresión de Bellingham a Barco no fue el único momento de fricción durante la jornada. El clima hostil se percibía desde el primer tiempo, cuando el 10 inglés mantuvo un fuerte cruce verbal con Lionel Messi por una falta no sancionada.

Además, el jugador británico reclamó aireadamente un supuesto codazo de Leandro Paredes. Ante el golpe recibido por el ex jugador de Boca Juniors, Nicolás Paz y Nicolás Otamendi intervinieron rápidamente para separar y evitar que la situación pasara a mayores en el campo de juego.

Con este triunfo histórico, el equipo argentino jugará su séptima final de la historia. El compromiso decisivo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, donde buscará defender su corona mundial ante el seleccionado de España. El registro de lo sucedido quedó captado por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.