La provincia de San Juan participó activamente de la 2ª Asamblea Ordinaria de los Juegos Binacionales de Integración Andina Mendoza 2026. La reunión convocó a las máximas autoridades deportivas de las provincias argentinas y regiones chilenas participantes para coordinar la logística, el calendario y los aspectos organizativos de la competencia que se celebrará del 9 al 15 de noviembre de 2026 en la provincia de Mendoza.

La comitiva sanjuanina estuvo conformada por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el encargado de la Comisión Técnica de la delegación, Pablo Saavedra, en representación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan. Durante el encuentro, las autoridades continuaron con la planificación estratégica para el desembarco de la delegación provincial en tierras mendocinas.

La comitiva que representará a la provincia en los Juegos Binacionales de Integración Andina Mendoza 2026 —a celebrarse del 9 al 15 de noviembre en la vecina provincia— estará encabezada institucionalmente por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el encargado de la Comisión Técnica de la delegación, Pablo Saavedra, en representación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

El contingente total estará integrado por 180 personas, entre atletas de categoría juvenil y sus respectivos entrenadores y cuerpos técnicos. En el plano competitivo, los deportistas locales medirán su nivel frente a sus pares de Argentina y Chile a lo largo de nueve disciplinas deportivas. La nómina de deportes colectivos incluye el básquet, handball y vóley, mientras que la nómina individual y de tiempo y marca se completa con atletismo, ciclismo, natación, taekwondo, tenis y tenis de mesa.

Un espacio de integración transandina

Los Juegos Binacionales constituyen una plataforma anual que trasciende el plano meramente competitivo, combinando la alta competencia con el intercambio cultural y la integración entre jóvenes atletas de Argentina y Chile. Con su participación en esta asamblea organizativa, la provincia entra en la fase final de preparación técnica y logística para acompañar a sus deportistas, fortaleciendo el desarrollo del deporte base y la proyección internacional de los atletas sanjuaninos.



