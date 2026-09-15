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Juegos Binacionales Mendoza 2026: San Juan participará con 180 deportistas
POR REDACCIÓN
La provincia de San Juan participó activamente de la 2ª Asamblea Ordinaria de los Juegos Binacionales de Integración Andina Mendoza 2026. La reunión convocó a las máximas autoridades deportivas de las provincias argentinas y regiones chilenas participantes para coordinar la logística, el calendario y los aspectos organizativos de la competencia que se celebrará del 9 al 15 de noviembre de 2026 en la provincia de Mendoza.
La comitiva sanjuanina estuvo conformada por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el encargado de la Comisión Técnica de la delegación, Pablo Saavedra, en representación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan. Durante el encuentro, las autoridades continuaron con la planificación estratégica para el desembarco de la delegación provincial en tierras mendocinas.
La comitiva que representará a la provincia en los Juegos Binacionales de Integración Andina Mendoza 2026 —a celebrarse del 9 al 15 de noviembre en la vecina provincia— estará encabezada institucionalmente por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el encargado de la Comisión Técnica de la delegación, Pablo Saavedra, en representación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.
El contingente total estará integrado por 180 personas, entre atletas de categoría juvenil y sus respectivos entrenadores y cuerpos técnicos. En el plano competitivo, los deportistas locales medirán su nivel frente a sus pares de Argentina y Chile a lo largo de nueve disciplinas deportivas. La nómina de deportes colectivos incluye el básquet, handball y vóley, mientras que la nómina individual y de tiempo y marca se completa con atletismo, ciclismo, natación, taekwondo, tenis y tenis de mesa.
Un espacio de integración transandina
Los Juegos Binacionales constituyen una plataforma anual que trasciende el plano meramente competitivo, combinando la alta competencia con el intercambio cultural y la integración entre jóvenes atletas de Argentina y Chile. Con su participación en esta asamblea organizativa, la provincia entra en la fase final de preparación técnica y logística para acompañar a sus deportistas, fortaleciendo el desarrollo del deporte base y la proyección internacional de los atletas sanjuaninos.