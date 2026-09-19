Juegos, comida y mucha diversión: así fue el festejo del Día del Estudiante en UPD

Decenas de jóvenes se reunieron en la sede de GRUPO HUARPE para celebrar el Día del Estudiante en el marco del programa Unidos por el desafío (UPD). Durante la jornada, diversas empresas locales colaboraron con alimentos, bebidas, obsequios y entretenimiento para los asistentes.

El sector comercial y gastronómico acompañó la propuesta con distintas iniciativas. Desde la firma de indumentaria Follow Me, su encargada de marketing, Agustina, explicó sobre su participación: "Somos la empresa líder en indumentaria de egresados desde hace más de 10 años, con locales en todo el país. Nos sumamos a UPD porque nos pareció una excelente iniciativa traída por el gerente local, Nico, e intervinimos entregando el segundo premio para que los chicos puedan llevarse su buzo de egresados".

Respecto a la interacción con los estudiantes, agregó: "Trabajar con los adolescentes es una experiencia enriquecedora por su espontaneidad y creatividad. Nuestro objetivo es acompañarlos y estar presentes en los eventos donde podemos compartir directamente con ellos".

Por su parte, Leandro, representante de El club del juego, detalló la oferta recreativa presentada con dinámicas tradicionales como el metegol soplado, tejo clásico, metegol común y la grúa. Sobre el propósito de su presencia, señaló: "Nos sumamos a partir de un contacto con amigos del canal y con Pablo, que está en la conducción. Nos invitaron a participar del Día del Estudiante y es un absoluto placer compartir con personas que tienen ganas de jugar y mostrarles nuestra propuesta de juegos tradicionales".

A su vez, valoró la presencialidad en la era digital: "En un contexto con tanta presencia virtual, es fundamental ofrecer actividades palpables. Nos satisface ver cómo disfrutan, comparten, compiten de manera sana y juegan en equipo, ya que estas dinámicas despiertan mucha alegría".

La oferta de bebidas naturales estuvo a cargo de Dr. Juice, un emprendimiento de jugos de naranja, limonada y jengibre que cuenta con 6 años de trayectoria. Su cofundadora, Melanie, relató: "Fue una propuesta muy significativa porque nos remontó a los inicios de nuestro emprendimiento en pandemia, cuando estábamos terminando el secundario. Guardamos recuerdos muy gratificantes de esa etapa".

Además, destacó su afinidad con el público convocante: "Ambos somos docentes, por lo que estamos muy habituados a compartir con niños y adolescentes. Estamos sumamente felices y a gusto con el desarrollo de este encuentro".

En el rubro gastronómico, Francesco Food Truck brindó el servicio a través de su división de catering para eventos, Francesco Party. Su representante, Micaela, indicó: "Solemos colaborar frecuentemente con la empresa. Cuando la producción del programa nos contactó, aceptamos de inmediato porque consideramos que es una propuesta muy valiosa para la juventud".

Asimismo, anunció un proyecto para las promociones escolares: "Impulsaremos una iniciativa destinada a los cursos de quinto año. El curso que realice la mejor pieza publicitaria obtendrá la presencia de nuestro servicio gastronómico de manera gratuita para la presentación de sus camperas o para los eventos posteriores de su egreso".

Los estudiantes participantes expresaron sus impresiones sobre la jornada de integración y las dinámicas compartidas. Uno de los alumnos presentes manifestó: "Es una experiencia muy gratificante asistir a este espacio y compartir un momento agradable con amigos y compañeros".

Al ser consultados sobre la planificación para la jornada festiva de la semana siguiente, añadieron: "Por el momento no tenemos planes definidos. Salvo que surja alguna propuesta improvisada a último momento, la idea principal es descansar".