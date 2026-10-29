San Juan ultima los detalles para participar de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 con una delegación de 415 personas que viajará a Mar del Plata para representar a la provincia. El contingente, integrado por deportistas, entrenadores y equipos técnicos, partirá el domingo 1 de noviembre y competirá en distintas disciplinas deportivas hasta el cierre del certamen.

La preparación incluyó una reunión informativa con deportistas y familiares, encabezada por autoridades de la Secretaría de Deporte. Durante el encuentro se repasaron aspectos vinculados con la organización, la logística del viaje y las pautas que deberán tener en cuenta los participantes durante la competencia.

La salida está prevista para el domingo desde el Club Julio Mocoroa, en Capital. El traslado se realizará en ocho colectivos y el Gobierno provincial asumirá los costos de traslado y participación de los integrantes de la delegación.

Representación de 16 departamentos

Los sanjuaninos que viajarán a Mar del Plata llegaron a esta instancia después de superar distintas etapas clasificatorias. El recorrido comenzó en el ámbito municipal, continuó con las competencias zonales y concluyó con la instancia provincial, en la que se definieron los representantes para la etapa nacional.

La delegación contará con deportistas de 16 departamentos y tendrá presencia en disciplinas convencionales, adaptadas, deportes electrónicos (conocidos como e-sports) y freestyle. La única disciplina en la que San Juan no tendrá representantes será breaking.

Más de 8.000 jóvenes en Mar del Plata

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata y reunirán a más de 8.000 jóvenes de hasta 17 años de todo el país.

La competencia busca promover el desarrollo deportivo, la inclusión y la integración entre participantes de distintas provincias. Además de los resultados, el encuentro representa una oportunidad para que los jóvenes compartan experiencias, fortalezcan vínculos y representen a sus comunidades en uno de los principales eventos del deporte juvenil argentino.

Con el viaje previsto para este domingo, San Juan se prepara para una nueva participación nacional con una delegación que reunirá a atletas de distintas disciplinas y localidades de la provincia.