Juegos Evita, rugby, fútbol y más: la agenda deportiva en San Juan

El deporte sanjuanino volverá a tener una intensa actividad durante este fin de semana, con una agenda que reunirá competencias provinciales, encuentros recreativos y torneos en diferentes disciplinas. Entre las principales propuestas se destaca el cierre de la etapa final provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que reúne a jóvenes representantes de los 19 departamentos.

Desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto, las familias sanjuaninas podrán disfrutar de actividades en distintos escenarios de la provincia, con participación de atletas de todas las edades.

Los Juegos Evita llegan a su definición provincial

La fase final provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita cuenta con la participación de unos 2.500 jóvenes que compiten por un lugar en la delegación sanjuanina que representará a la provincia en la instancia nacional, prevista para noviembre en Mar del Plata.

El viernes será el turno de la disciplina lucha, de 8.30 a 14 en la Unión Vecinal Santa Lucía Centro.

En tanto, el sábado continuarán las competencias con tiro, en el Tiro Federal San Juan; canotaje, en el embarcadero del Dique Punta Negra; y levantamiento olímpico, desde las 14 en el Complejo El Palomar de la UNSJ.

Una agenda con deporte social y competencias

El viernes por la noche, el estadio Aldo Cantoni será escenario de un torneo amistoso de Newcom, una disciplina adaptada para adultos mayores. La actividad se desarrollará de 19.30 a 23 y contará con cuatro equipos y unos 50 participantes.

Por su parte, el rugby tendrá uno de sus partidos destacados del fin de semana con el clásico sanjuanino entre Universitario Rugby y San Juan Rugby Club. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Cuyano Copa de Oro, será este sábado desde las 14.30 en el anexo universitario de Pocito.

Fútbol, ciclismo y artes marciales completan la propuesta

El sábado también se realizará Divertilomas 2026, el encuentro deportivo organizado por el Club Social y Deportivo Lomas de Rivadavia, con actividades para categorías infantiles y espacios de integración.

Además, el estadio Aldo Cantoni recibirá el Torneo Aniversario de la Escuela Taiwán, que contará con la presencia de unos 600 deportistas de distintos puntos del país. La competencia principal será el domingo desde las 9.30 y se extenderá hasta las 20.

En ciclismo, el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello será sede de una nueva fecha del campeonato invernal para categorías Libres y Máster. La jornada comenzará con la concentración a las 13 y las largadas desde las 13.30.

Las definiciones del fútbol departamental

El fútbol también tendrá protagonismo con las finales juveniles del Apertura 2026 de la Liga Caucetera-Sanmartiniana, que se jugarán este sábado en cancha de Peñaflor. A las 14 será el turno de Sexta entre Peñaflor y ARAC, mientras que desde las 15.30 se enfrentarán Peñaflor y Maurín en Quinta.

En tanto, el domingo llegará la definición del torneo Senior de la Liga Pocitana de Fútbol en el estadio San Juan del Bicentenario. La programación tendrá seis partidos desde las 9.30 hasta el cierre con la categoría Primera a las 16.30.

Con propuestas para jóvenes, adultos y deportistas federados, San Juan tendrá un fin de semana cargado de actividad y con escenarios deportivos abiertos para toda la comunidad.