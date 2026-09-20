La delegación argentina afronta este domingo 20 de septiembre una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con el hockey y el rugby seven como dos de los principales focos en la búsqueda de nuevas medallas. Los Leones, Las Leonas y los seleccionados de rugby tendrán compromisos importantes durante el octavo día de competencia.

La actividad se reparte entre Santa Fe, Rosario y Rafaela y también incluye presencia nacional en tiro, esquí acuático, pelota vasca, natación artística, trampolín y handball. El certamen reúne a más de 4.000 atletas de 15 países y continuará hasta el próximo 26 de septiembre.

Hockey y rugby, protagonistas del domingo

Los Leones tienen programado su partido frente a Uruguay desde las 12, en el cierre de su participación en la fase de grupos. El seleccionado masculino llega después de un contundente comienzo en el torneo, que incluyó goleadas ante Perú y Brasil.

Las Leonas, por su parte, tienen previsto enfrentar a Perú desde las 14, en otro de los encuentros destacados de la jornada. El hockey argentino vuelve a ser una de las disciplinas que concentra mayores expectativas dentro de la delegación nacional.

Más tarde será el turno del rugby seven. El seleccionado femenino enfrentará a Uruguay desde las 15.14, mientras que el conjunto masculino se medirá con Brasil a partir de las 16.20. Ambos equipos afrontan una instancia decisiva con posibilidades de meterse en la pelea por las medallas.

Una jornada con actividad en varias disciplinas

La agenda argentina comenzó desde temprano con competencias de tiro y esquí acuático. También hay participación en pelota vasca, con presentaciones tanto en la rama femenina como masculina, además de actividad en natación artística y gimnasia de trampolín.

El handball femenino también tendrá acción este domingo: Argentina enfrentará a Paraguay desde las 19.30. A su vez, se espera presencia nacional en otras disciplinas como ciclismo de pista, ecuestre, judo, vela y lucha.

Argentina llega a esta jornada después de alcanzar 135 medallas tras los primeros siete días de competencia. El sábado, la delegación sumó tres nuevas preseas doradas gracias al bowling, la lucha y el judo.