Gonzalo “Chalo” Molina comenzó con una destacada actuación su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El ciclista sanjuanino terminó segundo en la clasificación masculina de BMX Racing y este jueves afrontará la jornada decisiva con la posibilidad de sumar una nueva medalla para la Selección Argentina.

La competencia se desarrolló este miércoles en el Ecoparque de Rafaela, donde Molina marcó un tiempo de 31.363 segundos. El rawsino quedó apenas 314 milésimas por detrás del colombiano Diego Arboleda, quien fue el más rápido de la clasificación con 31.049.

El tercer puesto quedó en manos de otro colombiano, Mateo Carmona, quien registró 31.567 segundos. Por su parte, el argentino Federico Villegas terminó quinto con un tiempo de 31.816.

El buen resultado dejó a Chalo bien posicionado de cara a este jueves 17 de septiembre, cuando comenzará la etapa que definirá las medallas. El sanjuanino deberá disputar tres mangas, previstas para las 10:05, 10:35 y 11:05. En caso de conseguir la clasificación, la final masculina se desarrollará desde las 11:40.

La participación en Santa Fe 2026 tiene además un significado especial para Molina, ya que se trata de sus cuartos Juegos Suramericanos consecutivos. Anteriormente compitió en Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. Con esta marca igualó al histórico tenismesista sanjuanino Pablo Tabachnik, quien también participó de cuatro ediciones.

Chalo ya sabe lo que significa subir al podio en este certamen. Consiguió la medalla de bronce en Santiago 2014 y la de plata en Cochabamba 2018, mientras que en Asunción 2022 terminó en el cuarto puesto. Ahora buscará su tercera presea suramericana y tendrá también la posibilidad de conseguir el único color que todavía falta en su historial: el oro.

A sus 31 años, Molina acumula una extensa trayectoria internacional. Representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y París 2024 y logró el cuarto puesto en el Campeonato Mundial de BMX de Nantes 2022.