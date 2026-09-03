Jueves con viento sur y ráfagas de hasta 59 km/h en San Juan

El tiempo en San Juan presentará este jueves 3 de septiembre una jornada con cielo algo nublado y temperaturas moderadas, aunque con viento del sector sur y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde.

Durante la mañana se espera una temperatura de 14°C, con cielo algo nublado y viento del sur de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas estarán entre los 42 y 50 km/h. No se prevén precipitaciones.

Por la tarde, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 20°C. El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado, una temperatura estimada de 18°C y viento del sur de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo el viernes

Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa un leve descenso de las temperaturas. La madrugada comenzará con 15°C, mientras que durante la mañana la temperatura bajará hasta los 11°C.

Durante la tarde se espera una máxima de 19°C, con cielo algo nublado y viento de entre 13 y 22 km/h, predominantemente del sudeste. Por la noche, la temperatura rondará los 17°C.

Al igual que el jueves, no se esperan precipitaciones durante el viernes. El viento será considerablemente menos intenso y no se prevén ráfagas destacadas.