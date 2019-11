Juez brasileño anula orden de captura contra el ex presidente paraguayo Cartes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un juez del Superior Tribunal de Justicia de Brasil anuló hoy la orden de captura que había librado un magistrado de menor jerarquía contra el ex presidente paraguayo Horacio Cartes en una causa por supuesto lavado de dinero.



El juez Rogério Schietti revocó la medida por entender que no existen "razones que justifiquen" la orden de prisión preventiva en el ex presidente Cartes (2013-2018), informó la agencia EFE.



La orden de captura había sido librada el pasado 19 de noviembre por el juez Marcelo Bretas, quien vinculó a Cartes con la causa Lava Jato, una operación anticorrupción que dejó al descubierto una compleja trama de intereses ilegales en varios países latinoamericanos.



Esta parte de la investigación fue bautizada Operación Patrón, como según la policía se refería al ex presidente Cartes el llamado jefe de los doleiros brasileños Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil, quien está detenido.



La acusación, según el fiscal federal Augusto Vagos, es que Cartes financió con 500.000 reales (unos 125.000 dólares) la fuga en una hacienda de Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay.



Ambos, Messer y Cartes, que es senador, fueron socios en varias empresas del lado paraguayo.



Según el fiscal, fueron capturados mensajes con un plan de Messer para pagarle 2 millones de dólares al ministro del Interior paraguayo de Mario Abdo, Juan Villamayor, para que no extradite al "doleiro" más poderoso de Brasil a las autoridades judiciales.



Esta operación tiene vinculación con Lava Jato -desvíos en la empresa Petrobras y la obra pública- a raíz de que los doleiros, como se llama a los cambistas ilegales de divisas, fueron la herramienta utilizada para el pago de coimas y lavado de dinero.



La esposa de Messer y otros acusados de contrabandear divisas y lavar dinero fueron detenidos en Río de Janeiro, San Pablo y Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay.



La acusación es que Messer y su red de cambio ilegal lavaron y fugaron dinero en 52 países por 1.600 millones de dólares.



Cartes, quien como ex presidente es senador vitalicio y, por ende tiene fueros, comanda un emporio empresarial llamado Grupo Cartes, un conglomerado empresarial de alimentos, bebidas, ropas y centros médicos. Cartes se afilió al Partido Colorado en 2009 para poder participar de la política.



Messer también es investigado en Paraguay, donde las autoridades sospechan que él, su hijo y un primo de Cartes, habrían realizado operaciones irregulares en ese país por un monto de 40 millones de dólares.